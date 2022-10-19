Кривой Рог частично остался без света и воды после удара

Часть Кривого Рога, а также Криворожского района лишилась электричества после удара, нанесённого по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги… без электроэнергии многие населённые пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы Кривого Рога, воздушная тревога в городе объявлялась вечером 18 октября.