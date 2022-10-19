НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 04:49

Кривой Рог частично остался без света и воды после удара

Глава Кривого Рога: После удара разрушен объект энергетической инфраструктуры

Часть Кривого Рога, а также Криворожского района лишилась электричества после удара, нанесённого по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги… без электроэнергии многие населённые пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы Кривого Рога, воздушная тревога в городе объявлялась вечером 18 октября.

ВС РФ продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены

ВС РФ продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены

Напомним, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Обложка ©

ТАСС / Константин Сазончик

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров