Иностранных наёмников на Украине стали "растворять" в рядах ВСУ

На Украине иностранных наёмников переодевают в форму ВСУ и распределяют маленькими группами по подразделениям национальной армии. Об этом заявил майор украинского спецназа Руслан Груздь, которого взяла в плен группа "Бахмут" компании "Вагнер".

"Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям — батальонам, бригадам. Иностранцы находятся в составе украинских подразделений… Возможно, у них только своё вооружение. Я мельком видел их, берут наш "пиксель" (камуфляж. — Прим. Лайфа), чтобы не отличаться", — рассказал РИА "Новости" пленный.

Он отметил, что видел иностранцев среди украинских бойцов в селе Весёлая Долина под Бахмутом (ДНР). Среди них были белорусы, грузины, англичане, американцы, новозеландцы. Он заявил, что отдельно подразделений, которые бы состояли исключительно из иностранцев, нет.