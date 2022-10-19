Иностранных наёмников на Украине стали "растворять" в рядах ВСУ
РИА "Новости": На Украине иностранных наёмников стали одевать в форму ВСУ
На Украине иностранных наёмников переодевают в форму ВСУ и распределяют маленькими группами по подразделениям национальной армии. Об этом заявил майор украинского спецназа Руслан Груздь, которого взяла в плен группа "Бахмут" компании "Вагнер".
"Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям — батальонам, бригадам. Иностранцы находятся в составе украинских подразделений… Возможно, у них только своё вооружение. Я мельком видел их, берут наш "пиксель" (камуфляж. — Прим. Лайфа), чтобы не отличаться", — рассказал РИА "Новости" пленный.
Он отметил, что видел иностранцев среди украинских бойцов в селе Весёлая Долина под Бахмутом (ДНР). Среди них были белорусы, грузины, англичане, американцы, новозеландцы. Он заявил, что отдельно подразделений, которые бы состояли исключительно из иностранцев, нет.
Ранее Лайф писал, что бойцам ВСУ, которые наступают на Сватовском направлении в ЛНР, не хватает мотивации, их подгоняют иностранные наёмники.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine