"Уверен в том, что делает": Глава МАГАТЭ рассказал, что его поразило в Путине

Осведомлённость президента России Владимира Путина о ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и о ней самой поразила генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

"Меня поразило его детальное знание АЭС, её технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — сказал Гросси в интервью аргентинскому телеканалу "Телефе".

Он отметил, что его собеседник "уверен в том, что делает". Глава МАГАТЭ указал на то, что российский лидер "глубоко убеждён в своей позиции", и отметил "готовность Путина продолжать работать с ним" по теме ЗАЭС.