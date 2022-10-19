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Опубликовано 19 октября 2022, 03:24
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На Украине создали спецотряды для зачисток и фильтрации

РИА "Новости": Украинская полиция сформировала отряды для зачисток

На Украине сформированы полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые киевские власти рассчитывают занять. Об этом РИА "Новости" заявил сотрудник российских силовых структур.

"По информации, полученной от источника в ВСУ, военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведётся по стандартам Армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными. Руководство национальной полиции Украины завершило формирование сводных отрядов и приступило к их подготовке на учебных сборах", — рассказал собеседник агентства.

На сборах правоохранители учатся проводить фильтрационные мероприятия, бороться с диверсионно-разведывательными группами и с подпольем. При этом обучение ведётся по методичкам американской армии по опыту в Ираке и Афганистане. На предоставленных собеседником копиях методичек указаны имена американских инструкторов, в верхней части каждого слайда изображены украинский и американский флаги с надписью: "Бесстрашный гвардеец". Снизу слоган: "Сильная армия, сильная Европа", а в правом и левом нижних углах — "Армия США, Европа".

По данным собеседника издания, украинский информатор передал российской стороне 11 таких пособий. Там рассказывается, как эвакуировать раненых с поля боя, оказывать медицинскую помощь, проводить штурм и зачистку помещений, отслеживать самодельные взрывные устройства, вести бой в населённом пункте, противодействовать беспилотникам, а также какой порядок действий нужно соблюдать после штурма и как проводить досмотр объекта.

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Ранее Лайф писал, что, невзирая ни на какие возможные жертвы, руководство НАТО требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении. В своих требованиях к ВСУ альянс не считается с потерями ни в вооружённых силах, ни среди мирного населения.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко
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