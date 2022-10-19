Снят с должности посол Украины, призывавший убивать русских

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублевского, который публично призывал к убийству русских. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в тексте.