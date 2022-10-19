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19 октября, 03:00

Снят с должности посол Украины, призывавший убивать русских

Зеленский снял с должности посла в Казахстане, призывавшего убивать русских

<p>Пётр Врублевский. Фото © <a href="https://kazakhstan.mfa.gov.ua/ru/news/azastan-respublikasyny-tuelsizdik-kni-tty-bolsyn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Посольства Украины в Казахстане</p>

Пётр Врублевский. Фото © Сайт Посольства Украины в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублевского, который публично призывал к убийству русских. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в тексте.

Кто сменит дипломата на должности представителя Украины в Казахстане, там не говорится.

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Лайф рассказывал, что в августе в соцсетях распространилось видео, на котором посол Украины в Казахстане подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения за свои высказывания. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за его возвращения МИД РФ и вызвал диппредставителя Казахстана на беседу.

Андрей Григорьев

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