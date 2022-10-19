Снят с должности посол Украины, призывавший убивать русских
Зеленский снял с должности посла в Казахстане, призывавшего убивать русских
Пётр Врублевский. Фото © Сайт Посольства Украины в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублевского, который публично призывал к убийству русских. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в тексте.
Кто сменит дипломата на должности представителя Украины в Казахстане, там не говорится.
Лайф рассказывал, что в августе в соцсетях распространилось видео, на котором посол Украины в Казахстане подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения за свои высказывания. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за его возвращения МИД РФ и вызвал диппредставителя Казахстана на беседу.