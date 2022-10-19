Водителям посоветовали, как дотянуть до АЗС при почти пустом баке

Сигнал о том, что в автомобиле закончился бензин, появляется, как правило, когда в баке остаётся ещё 5–6 литров топлива. Их хватит на 50–80 км, напомнил водителям руководитель сервиса одной из сетей автосалонов Илья Иванский. Он посоветовал несколько хитростей, которые помогут водителю снизить затраты бензина до момента, пока авто не окажется у спасительной бензоколонки.

"Прежде всего водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъёмов, лишних светофоров и остановок. А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива", — рассказал Иванский агентству "Прайм" .

Он также советует в этой ситуации нажимать на педаль газа только в случае необходимости и не повышать обороты, спускаясь с горки. Также стоит выключить всю электронику, в том числе аудиосистему, кондиционер и зарядные устройства. Закрытые окна снизят сопротивление воздуха, а значит, и расход топлива. При этом эксперт отметил, что использовать эти методы стоит только в крайних случаях, ведь, если передвигаться часто с почти пустым баком, можно получить ранний износ топливной системы, а также поломку мотора, которая потребует дорогостоящего ремонта.