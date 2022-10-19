НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 01:35

"Полагайтесь на себя": Украинцев призвали задуматься о "тепловой миграции" на зиму

Депутат Рады Кучеренко призвал украинцев задуматься о "тепловой миграции"

Жителям Украины стоит задуматься о "тепловой миграции", чтобы в случае необходимости переехать к родственникам, с кем можно переждать зиму. Такой совет согражданам дал замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, пишут украинские "Вести".

"Мой совет украинцам полагайтесь только на себя. <...> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите "план Б", продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом ещё с лета", — заявил Кучеренко.

Он также отметил, что украинским властям не удалось по плану запастись газом и углём на грядущий отопительный сезон. Так, из положенных 19 млрд кубометров компании "Нафтогаз" удалось собрать в резерв только 14,2 млрд кубов, а вместо 2,6 млрд тонн угля — всего 1,9 млрд тонн. Кучеренко признал в связи с этим, что украинцам лучше готовиться к худшему сценарию.

Зеленского призвали уволить главу "Нафтогаза" из-за "угрозы энергобезопасности" Украины

Зеленского призвали уволить главу "Нафтогаза" из-за "угрозы энергобезопасности" Украины

Ранее глава правления "Нафтогаза" заявил, что в следующем сезоне государство может перейти на отапливание домов мусором. По словам менеджера, использование альтернативных источников энергии выгоднее закупок газа.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров