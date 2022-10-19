Россия обвинила США в несоблюдении Будапештского меморандума

США и их партнёры бесцеремонно вмешивались в дела Украины, не беря в расчёт её суверенитет и таким образом нарушив Будапештский меморандум. Об этом на заседании Первого комитета ГА ООН заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

"Меморандум является компонентом пакетных договорённостей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников. И подписав эти документы, Россия в последующие годы неукоснительно их соблюдала", — подчеркнул Воронцов.

А вот США и другие страны Запада, по его словам, действовали по-другому. Вмешавшись во внутренние дела Украины, они попытались навсегда оторвать страну от России, навязывая Киеву западноориентированное будущее, в том числе в военной области.

По словам Воронцова, у Запада эта затея не вышла — и он решил "повысить ставки", спровоцировав "кровавый госпереворот", чтобы ликвидировать местные власти. А радикалы, которые пришли к рулю, довели страну до кризиса и посеяли противоречия в украинском обществе. Всё это поставило под угрозу существование Незалежной как единого дееспособного государства, заявил Воронцов.

Он также подчеркнул, что договорённости 1994 года были подорваны из-за курса США в сторону постоянного расширения НАТО и военного освоения постсоветского пространства, что противоречило интересам и безопасности России. Дипломат отметил, что всё это полностью противоречит будапештскому пакету документов, в котором подчёркивается принцип равной неделимой безопасности. Он напомнил, что Украина подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Она согласилась отказаться от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия, вместо этого заручившись поддержкой других стран в обеспечении её безопасности.