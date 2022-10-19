Над "Роснано" сгустились тучи

В правительстве обсуждают возможность ликвидации "Роснано". Причина в том, что финансовые проблемы компании усугубились из-за санкций и она больше не может самостоятельно обслуживать свои обязательства. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на трёх федеральных чиновников и источник, близкий компании.

Как пояснил газете один из чиновников, в правительстве сомневаются в целесообразности поддержки дееспособности госкомпании за счёт бюджета в нынешних условиях. По его словам, об этом в письме к президенту РФ Владимиру Путину писал министр финансов Антон Силуанов.

Издание пишет, что обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение части портфельных компаний "Роснано", которые значимы для развития страны. Подобное имущество могут передать профильным госкорпорациям.

Вместе с тем два источника газеты отметили, что наряду с банкротством "Роснано" рассматривается и вариант "продолжения политики расчистки баланса", но сохранения компании как центра компетенций по инновациям.