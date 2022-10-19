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19 октября, 00:30

Над "Роснано" сгустились тучи

"Ведомости": Правительство обсуждает ликвидацию "Роснано"

В правительстве обсуждают возможность ликвидации "Роснано". Причина в том, что финансовые проблемы компании усугубились из-за санкций и она больше не может самостоятельно обслуживать свои обязательства. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на трёх федеральных чиновников и источник, близкий компании.

Как пояснил газете один из чиновников, в правительстве сомневаются в целесообразности поддержки дееспособности госкомпании за счёт бюджета в нынешних условиях. По его словам, об этом в письме к президенту РФ Владимиру Путину писал министр финансов Антон Силуанов.

Издание пишет, что обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение части портфельных компаний "Роснано", которые значимы для развития страны. Подобное имущество могут передать профильным госкорпорациям.

Вместе с тем два источника газеты отметили, что наряду с банкротством "Роснано" рассматривается и вариант "продолжения политики расчистки баланса", но сохранения компании как центра компетенций по инновациям.

Как обанкротить "Роснано" в три шага: метод Чубайса

Как обанкротить "Роснано" в три шага: метод Чубайса

Ранее Лайф сообщал, что глава "Роснано" Сергей Куликов, занимающий эту должность с декабря 2020 года, попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. В конце прошлого года у "Роснано" возникли проблемы с обязательствами по её облигациям. Пришлось вмешиваться правительству.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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