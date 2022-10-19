В Крыму объяснили Маску, что значит этот полуостров для России
Депутат Гемпель: Крым — это символ русского мира
Американскому миллиардеру Илону Маску нужно понять, что Крым для России — это не просто место расположения военно-морской базы, а символ русского мира. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства её народов", — сказал парламентарий в интервью РИА "Новости".
Он считает, что на Западе должны прислушаться к словам Маска, перестать оспаривать право России на её исторические земли. Причём не только на Крым, а также на Херсонскую и Запорожскую области, Донбасс.
Как рассказывал Лайф, Илон Маск заявил, что Крым имеет ключевое значение для национальной безопасности России и потеря полуострова сравнима с потерей Гавайев или Пёрл-Харбора для США. Он подчеркнул, что, если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее.
ТАСС / EPA / Carina Johansen