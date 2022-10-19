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18 октября, 23:46

В Крыму объяснили Маску, что значит этот полуостров для России

Депутат Гемпель: Крым — это символ русского мира

Американскому миллиардеру Илону Маску нужно понять, что Крым для России — это не просто место расположения военно-морской базы, а символ русского мира. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства её народов", — сказал парламентарий в интервью РИА "Новости".

Он считает, что на Западе должны прислушаться к словам Маска, перестать оспаривать право России на её исторические земли. Причём не только на Крым, а также на Херсонскую и Запорожскую области, Донбасс.

Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России

Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России

Как рассказывал Лайф, Илон Маск заявил, что Крым имеет ключевое значение для национальной безопасности России и потеря полуострова сравнима с потерей Гавайев или Пёрл-Харбора для США. Он подчеркнул, что, если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее.

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ТАСС / EPA / Carina Johansen

Андрей Григорьев

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