Американскому миллиардеру Илону Маску нужно понять, что Крым для России — это не просто место расположения военно-морской базы, а символ русского мира. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства её народов", — сказал парламентарий в интервью РИА "Новости".

Он считает, что на Западе должны прислушаться к словам Маска, перестать оспаривать право России на её исторические земли. Причём не только на Крым, а также на Херсонскую и Запорожскую области, Донбасс.