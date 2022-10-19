Байден предложил прекратить разработку крылатой ядерной ракеты SLCM-N

У США нет необходимости финансировать разработку крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N) и боеголовки к ней. Об этом заявила администрация президента США Джо Байдена.

"Проведённая президентом оценка ядерного потенциала пришла к выводу, что SLCM-N, поставки которой не планируются ранее 2030-х, не является необходимой и потенциально может навредить другим приоритетам", — говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

США, как полагает Белый дом, обладают достаточным запасом текущих и планируемых вооружений для сдерживания "ограниченного использования ядерного оружия" со стороны противника. Тем временем создание новой крылатой ядерной ракеты представляет "операционную сложность" для военно-морских сил Америки.

"Дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N будут требовать ресурсы и смещать фокус с более значимых приоритетов по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры", — добавили в Белом доме.