Для карт "Мир" в России появится аналог Apple Pay и Google Pay

В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт "Мир". Функционал станет доступен по мере освоения технологии в каждом конкретном банке. Об этом пишут "Известия".

"Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своём мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии", — пояснили газете в платёжной системе "Мир".

Предполагается, что это позволит заместить ушедшие из России иностранные сервисы Apple Pay и Google Pay, а также даст россиянам возможность делать покупки уже привычным способом, без предъявления банковской карты. Причём, как отмечают специалисты, такая оплата будет быстрее для потребителя.

Правда, как банкам, так и магазинам необходимо будет доработать свои информационные системы. Будут ли ретейлеры в это вкладываться, зависит от условий, комиссии, технической сложности и стоимости, рассказывают специалисты. Ряд банков планируют внедрить новшество уже 25 октября.

Эксперты считают, что новый функционал будет особенно востребован среди клиентов Apple, так как у них в настоящее время нет возможности использовать для оплаты привычную NFC-технологию. Также он позволит сохранить возможность получать кешбэк в рамках программ лояльности банков и платёжной системы. Специалисты считают, что важно помнить о безопасности таких платежей, чтобы QR-код был уникальным и персональным, без возможности его подмены. В любом случае, отмечают собеседники издания, пользователи гаджетов оценят удобство новой системы, ведь для некоторых альтернатив ей сейчас нет.