Для карт "Мир" в России появится аналог Apple Pay и Google Pay
"Известия": В России начинают внедрять аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"
В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт "Мир". Функционал станет доступен по мере освоения технологии в каждом конкретном банке. Об этом пишут "Известия".
"Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своём мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии", — пояснили газете в платёжной системе "Мир".
Предполагается, что это позволит заместить ушедшие из России иностранные сервисы Apple Pay и Google Pay, а также даст россиянам возможность делать покупки уже привычным способом, без предъявления банковской карты. Причём, как отмечают специалисты, такая оплата будет быстрее для потребителя.
Правда, как банкам, так и магазинам необходимо будет доработать свои информационные системы. Будут ли ретейлеры в это вкладываться, зависит от условий, комиссии, технической сложности и стоимости, рассказывают специалисты. Ряд банков планируют внедрить новшество уже 25 октября.
Эксперты считают, что новый функционал будет особенно востребован среди клиентов Apple, так как у них в настоящее время нет возможности использовать для оплаты привычную NFC-технологию. Также он позволит сохранить возможность получать кешбэк в рамках программ лояльности банков и платёжной системы. Специалисты считают, что важно помнить о безопасности таких платежей, чтобы QR-код был уникальным и персональным, без возможности его подмены. В любом случае, отмечают собеседники издания, пользователи гаджетов оценят удобство новой системы, ведь для некоторых альтернатив ей сейчас нет.
Ранее Лайф писал, что россияне смогут расплачиваться картами "Мир" на Маврикии. Об этом сообщил в рамках форума "Северный Кавказ в меняющемся мире" посол государства в РФ Джанке Хесвар. Также карты "Мир" заработают в Иране в ближайшие два-три месяца. Путешественники смогут использовать их для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах.
Freepik