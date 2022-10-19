Берлускони рассказал, какой подарок однажды получил от Путина

Глава партии "Вперёд, Италия" и экс-премьер-министр этой страны Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин называл его первым из пяти настоящих друзей. Эти слова он произнёс на встрече с депутатами своей партии, цитирует агентство La Presse.

"Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного", — признался Берлускони.

Изначально La Presse выпустило эту заметку под заголовком о том, что Берлускони якобы восстановил прежние отношения с Путиным. Однако затем партия "Вперёд, Италия" выпустила опровержение этой информации и уточнила, что её лидер поведал старую историю, произошедшую несколько лет назад.

Ранее Берлускони рассказывал, что в июне дважды не смог дозвониться до Путина. Он выражал разочарование и огорчение в связи с российской военной спецоперацией на Украине.