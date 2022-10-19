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18 октября, 21:43

В Германии предложили ЕС отказаться от "безопасности вместе с Россией"

Глава МИД Германии Бербок призвала Европу перейти к принципу "Безопасность от России"

<p>Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / IMAGO/ Chris Emil Janssen</p>

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / IMAGO/ Chris Emil Janssen

От России ничего хорошего ждать не приходится, поэтому мир на условиях, продиктованных Москвой, не примут ни Киев, ни его западные союзники — об этом на международной конференции в Берлине заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По её мнению, настало время окончательно заменить формулу "безопасность вместе с Россией" формулой "безопасность от России". Призывы к переговорам РФ и Украины немецкий министр назвала "легкомысленными".

"Не обязательно цепляться за каждый кусок украинской территории. Ради мира нужно ведь быть готовыми к компромиссу. Я скажу чётко и ясно: эта, с моей точки зрения, наивная позиция уже потерпела неудачу в 2014 году", сказала Бербок.

Она заверила, что Германия будет и далее поддерживать Украину в политической, военной, гуманитарной и экономической сферах. Бербок высказала мнение, что Украина борется "за свободную Европу" и нужно придерживаться существующего курса, несмотря ни на что. Препятствиями к этому она назвала "трудную зиму" из-за противостояния с Россией и снижение рейтингов европейских политиков. Глава немецкой дипломатии также выразила сожаление, что ФРГ зря не прислушалась к своим восточноевропейским соседям, давно предупреждавшим о том, что от РФ ничего хорошего ждать не приходится.

"Уходи!": Главу МИД Германии встретили свистом в Ганновере

"Уходи!": Главу МИД Германии встретили свистом в Ганновере

Как писал Лайф ранее, читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за незрелость после слов о Путине. Она вновь оказалась под огнём критики со стороны немецких граждан из-за недавнего заявления о том, что президент России якобы оказался "изолирован" от всего мира.

Арина Родионова

Комментарий

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Люблю Наташусегодня в 22:52

Ну нет ничего страшного. Значит не пришло еще время общей безопасности. Ведь в действительности Европе никто и не угрожает. Америка с Европой. Россия мирная к Европе. Китай Европе тоже не угрожает. Так что с безопасностью в Европе все хорошо.

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