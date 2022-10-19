США предложили обсудить в Совбезе ООН иранские беспилотники
США, Франция, Британия запросили обсуждения в Совете Безопасности ООН вопрос о якобы имеющей место передаче иранских беспилотников России. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в Совбезе.
"США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе "Разное", — цитирует РИА "Новости" слова собеседника.
Обсуждение в таком разделе проходит в закрытом режиме, сообщил он. Уточняется, что темой обсуждения станет "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".
Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта, и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.
UN Photo / Rick Bajornas