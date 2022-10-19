США предложили обсудить в Совбезе ООН иранские беспилотники

Обсуждение в таком разделе проходит в закрытом режиме, сообщил он. Уточняется, что темой обсуждения станет "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".

Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта, и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.