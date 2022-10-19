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18 октября, 21:39

США предложили обсудить в Совбезе ООН иранские беспилотники

США, Франция, Британия запросили обсуждения в Совете Безопасности ООН вопрос о якобы имеющей место передаче иранских беспилотников России. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в Совбезе.

"США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе "Разное", цитирует РИА "Новости" слова собеседника.

Обсуждение в таком разделе проходит в закрытом режиме, сообщил он. Уточняется, что темой обсуждения станет "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".

Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине

Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине

Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта, и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.

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UN Photo / Rick Bajornas

Арина Родионова

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