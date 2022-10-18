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18 октября, 20:58

Обнаружены повреждения на новом реакторе финской АЭС в 500 км от Петербурга

В Финляндии обнаружены повреждения на третьем реакторе АЭС "Олкилуото"

Оператор финской атомной электростанции "Олкилуото" TVO Teollisuuden сообщил, что в ходе работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов на третьем реакторе. Из-за этого его ввод в эксплуатацию, вероятно, будет задержан.

"Во время работ по техническому обслуживанию и осмотру были обнаружены повреждения внутренних частей питательных насосов, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3" говорится в заявлении оператора.

В компании отметили, что это, скорее всего, повлияет на продолжение ввода в эксплуатацию "Олкилуото-3" и "начало регулярного производства электроэнергии".

АЭС "Олкилуото" находится в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Она располагается примерно в 400 км от российского Выборга, в 500 км от Санкт-Петербурга.

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Как сообщал Лайф, 15 октября было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. О случившемся сообщил пресс-секретарь АЭС Иржи Бездек.

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Wikipedia

Андрей Григорьев

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