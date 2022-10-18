Обнаружены повреждения на новом реакторе финской АЭС в 500 км от Петербурга

Оператор финской атомной электростанции "Олкилуото" TVO Teollisuuden сообщил, что в ходе работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов на третьем реакторе. Из-за этого его ввод в эксплуатацию, вероятно, будет задержан.

"Во время работ по техническому обслуживанию и осмотру были обнаружены повреждения внутренних частей питательных насосов, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", — говорится в заявлении оператора.

В компании отметили, что это, скорее всего, повлияет на продолжение ввода в эксплуатацию "Олкилуото-3" и "начало регулярного производства электроэнергии".

АЭС "Олкилуото" находится в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Она располагается примерно в 400 км от российского Выборга, в 500 км от Санкт-Петербурга.