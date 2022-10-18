Присяжные признали невиновным россиянина, связанного с "досье Трампа"

В США присяжные признали россиянина Данченко невиновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает газета Washington Post.

По информации издания, присяжные признали его невиновным по всем четырём пунктам обвинения. Пятый же пункт был снят судьёй в ходе процесса.

Прокуратура пыталась доказать, что Данченко, который участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента США Дональда Трампа в интересах его внутриполитических противников, солгал ФБР по поводу источников сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами". Включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорилось, что Данченко якобы ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".

Как сообщал Лайф, арестованного в США год назад аналитика Данченко обвинили в предоставлении ложной информации ФБР. Как отметил спецпрокурор, выходец из РФ якобы оказывал помощь в сборе компромата на Трампа и скрыл контакты с американцем, который был связан с демократами.