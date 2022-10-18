"На него оказали давление": Адвокат подтвердил подлинность всплывших видео с допросом Тесака

В Сети появились видео допроса националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Там он рассказывает, как к нему пришла идея о съёмках ролика с казнью двух человек, совершённой в 2007 году. Адвокат Алексей Михальчик подтвердил подлинность опубликованных кадров.

Видео допроса Марцинкевича (Тесака). Видео © Telegram / 112

"Мне пришла в голову идея публичного преступления и сделать это от имени несуществующей организации", — рассказывает Марцинкевич (Тесак) на записи, опубликованной в Telegram-канале "112".

Он также пояснил, как у него родилась идея приписать акцию публичной казни "российскому ку-клукс-клану" и что якобы впоследствии американская группировка заявила, что в РФ такого "отделения" не существует. А также Тесак называет на видео имена соучастников, помогавших ему в разработке и съёмке ролика.

Адвокат Михальчик в разговоре с телеканалом "360" подтвердил, что видео подлинное и взято из материалов уголовного дела. Он заявил, что ценность записи снижает отсутствие на допросе стороны защиты. Кроме того, по его словам, на Тесака было оказано давление. Юрист напомнил, что при осмотре тела подсудимого обнаружили записку, в которой тот сообщал, что "оговорил себя и других в совершении убийств". Юрист также рассказал, что в ходе следствия задержанного националиста проверяли на детекторе лжи. И результаты показали, "что он не причастен к совершению этих преступлений".

"По видео очевидно, что адвокат не присутствует при даче показаний, что снижает их доказательную ценность. Также из этих видео очевидно, что на него оказывалось давление", — говорит адвокат Михальчик.

Как писал ранее Лайф, адвокат заявил, что Марцинкевич "под пытками оговорил себя и других". Юрист отметил, что сразу после самоубийства Тесака его защитники неоднократно заявляли о психологическом и моральном давлении, которое оказывалось в течение полугода. В разговоре с Лайфом он прокомментировал появившееся в Сети видео допроса, где преступник подробно описал свою роль в жестоких убийствах мигрантов в Москве.