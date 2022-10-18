В МИД заявили, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием

Россия не угрожала Украине ядерным оружием и не делает этого сейчас. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает", — сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат добавил, что, в то же время, Киев заявлял о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что вызывает опасения. Это означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму договора о нераспространении такого вооружения.

"С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", — подчеркнул Воронцов.