В МИД заявили, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием
Дипломат Воронцов: Россия не угрожает Украине ядерным оружием
Россия не угрожала Украине ядерным оружием и не делает этого сейчас. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает", — сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Дипломат добавил, что, в то же время, Киев заявлял о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что вызывает опасения. Это означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму договора о нераспространении такого вооружения.
"С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", — подчеркнул Воронцов.
Как рассказывал Лайф, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.
Минобороны РФ