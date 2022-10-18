НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 19:44

В МИД заявили, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием

Дипломат Воронцов: Россия не угрожает Украине ядерным оружием

Россия не угрожала Украине ядерным оружием и не делает этого сейчас. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает", — сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат добавил, что, в то же время, Киев заявлял о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что вызывает опасения. Это означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму договора о нераспространении такого вооружения.

"С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", — подчеркнул Воронцов.

Лукашенко: Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Лукашенко: Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Как рассказывал Лайф, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров