ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС
Власти Энергодара: ВСУ нанесли девять ударов по районам Запорожской ТЭС
Украинские военные нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) и промышленной зоны Энергодара. Об этом заявили в администрации города.
"Администрация города Энергодара сообщает о девяти артиллерийских ударах по районам промзоны и Запорожской ТЭС", — отметили в мэрии.
Там уточнили, что обстрел вёлся из гаубиц М777 производства США. Пока сведений о пострадавших нет, данные о разрушениях и ущербе уточняются.
Ранее командующий СВО на Украине Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона. По его словам, ВС РФ располагают данными о подготовке Незалежной ракетного удара по Каховской ГЭС.
Wikipedia / Федя Кузнецов