НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 19:26

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

Власти Энергодара: ВСУ нанесли девять ударов по районам Запорожской ТЭС

Украинские военные нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) и промышленной зоны Энергодара. Об этом заявили в администрации города.

"Администрация города Энергодара сообщает о девяти артиллерийских ударах по районам промзоны и Запорожской ТЭС", — отметили в мэрии.

Там уточнили, что обстрел вёлся из гаубиц М777 производства США. Пока сведений о пострадавших нет, данные о разрушениях и ущербе уточняются.

"Не считаясь с жертвами": НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении

"Не считаясь с жертвами": НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении

Ранее командующий СВО на Украине Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона. По его словам, ВС РФ располагают данными о подготовке Незалежной ракетного удара по Каховской ГЭС.

Обложка ©

Wikipedia / Федя Кузнецов

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров