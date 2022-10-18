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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 19:26
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ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

Власти Энергодара: ВСУ нанесли девять ударов по районам Запорожской ТЭС

Украинские военные нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) и промышленной зоны Энергодара. Об этом заявили в администрации города.

"Администрация города Энергодара сообщает о девяти артиллерийских ударах по районам промзоны и Запорожской ТЭС", — отметили в мэрии.

Там уточнили, что обстрел вёлся из гаубиц М777 производства США. Пока сведений о пострадавших нет, данные о разрушениях и ущербе уточняются.

НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении
НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении

Ранее командующий СВО на Украине Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона. По его словам, ВС РФ располагают данными о подготовке Незалежной ракетного удара по Каховской ГЭС.

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Wikipedia / Федя Кузнецов

Никита Осипов
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