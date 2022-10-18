ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

Украинские военные нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) и промышленной зоны Энергодара. Об этом заявили в администрации города.

"Администрация города Энергодара сообщает о девяти артиллерийских ударах по районам промзоны и Запорожской ТЭС", — отметили в мэрии.

Там уточнили, что обстрел вёлся из гаубиц М777 производства США. Пока сведений о пострадавших нет, данные о разрушениях и ущербе уточняются.