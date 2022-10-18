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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 17:52
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ВС РФ располагают данными о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС

Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона

Киев намерен нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, ВС РФ располагают соответствующими данными. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсона, подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", — сказал он журналистам.

Суровикин отметил, что эти действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра, а также к огромному количеству жертв среди мирных граждан.

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Ранее Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне СВО. По его словам, украинские военные по-прежнему пытаются атаковать позиции российских солдат.

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Варвара Романова
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