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18 октября, 17:52

ВС РФ располагают данными о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС

Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона

Киев намерен нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, ВС РФ располагают соответствующими данными. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсона, подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", — сказал он журналистам.

Суровикин отметил, что эти действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра, а также к огромному количеству жертв среди мирных граждан.

Командующий СВО Суровикин: Военные РФ на Украине методично "перемалывают" войска противника

Командующий СВО Суровикин: Военные РФ на Украине методично "перемалывают" войска противника

Ранее Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне СВО. По его словам, украинские военные по-прежнему пытаются атаковать позиции российских солдат.

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Wikipedia

Варвара Романова

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