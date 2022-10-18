ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 17:44
8264

Генерал Суровикин: Обстановка в зоне проведения СВО на Украине является напряжённой

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине является напряжённой. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе боевых действий в Незалежной генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, украинские военные по-прежнему пытаются атаковать позиции российских солдат. Особенно это касается Купянского, Краснолиманского и Николаевско-Криворожского направлений.

"Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством", — отметил Суровикин в беседе с журналистами.

В ООН признали факты преступлений ВСУ против российских военнопленных
В ООН признали факты преступлений ВСУ против российских военнопленных

Ранее Лайф писал, что украинские войска сейчас направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

BannerImage

ТАСС / Егор Алеев

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar