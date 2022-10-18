Обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине является напряжённой. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе боевых действий в Незалежной генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, украинские военные по-прежнему пытаются атаковать позиции российских солдат. Особенно это касается Купянского, Краснолиманского и Николаевско-Криворожского направлений.

"Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством", — отметил Суровикин в беседе с журналистами.