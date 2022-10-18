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Опубликовано 18 октября 2022, 16:42

Старый Хутор в Белгородской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области, повреждена линия электропередачи

Украинские силовики обстреляли приграничное село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт оказался обесточен, а к восстановительным работам аварийные бригады смогут приступить только в светлое время суток. Других значительных разрушений, к счастью, нет.

"Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечено несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено", — добавил Гладков.

Житель Белгородского района получил ранение в ходе обстрела ВСУ ж/д станции
Житель Белгородского района получил ранение в ходе обстрела ВСУ ж/д станции

Ранее во вторник ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. В распоряжении Лайфа также появилось видео с места происшествия: на кадрах разрушенный полыхающий дом. А губернатор Курской области Роман Старовойт ранее поделился подробностями утреннего обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По его словам, всего с украинской стороны зафиксировано более шести прилётов.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine/Handout/Anadolu Agency

Марина Калегина
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