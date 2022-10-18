Старый Хутор в Белгородской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Украинские силовики обстреляли приграничное село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт оказался обесточен, а к восстановительным работам аварийные бригады смогут приступить только в светлое время суток. Других значительных разрушений, к счастью, нет.