Гинеколог Селихова рассказала, у кого могут выпадать волосы во время беременности

Волосяные луковицы так же, как и кожа, имеют рецепторы к эстрогенам и андрогенам, и обладательницы второго варианта во время беременности могут столкнуться с выпадением волос. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила глава экспертного центра женского здоровья, врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. По её словам, это может привести даже к алопеции.

Эксперт пояснила, что если у будущей матери превалируют рецепторы к эстрогенам, то при увеличении уровня половых гормонов при беременности стимулируются волосяные луковицы, начинаются активное обновление и рост волос. При этом, по словам специалиста, фолликулы могут засыпать и просыпаться, а на их обновление обычно требуется от пяти до семи лет. Врач подчеркнула, что в это время волосы могут выпадать, однако для их повторного роста важно, чтобы в организме было достаточно железа и витаминов.

"Во всех случаях для профилактики выпадения волос нужен активный и качественный уход. При подборе средств учитывается тип волос и кожи головы, а также конституциональные особенности. Для регулярного использования рекомендуются шампунь и бальзам, спреи для прикорневой зоны и нетравматическое расчёсывание волос", — советует Селихова.

Кроме того, акушер-гинеколог порекомендовала проверить состояние щитовидной железы, так как при проблемах с ней можно столкнуться с потерей волос.