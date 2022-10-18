Пенсионер дал отпор неадеквату, который избивал прохожих в центре Москвы

В центре Москвы неадекватный мужчина бросался на прохожих с кулаками и наносил им увечья. Инцидент произошёл на улице Большой Грузинской, в распоряжении Лайфа оказалось видео случившегося.

Неадекватный мужчина напал на прохожих в центре Москвы. Видео © LIFE

Судя по кадрам, крупный мужчина со всего размаха ударил прохожую женщину по голове, напал на водителя самоката и ещё на нескольких людей. Среди пострадавших нашёлся один человек, осмелившийся дать ему отпор. Как ни странно, им стал пенсионер, который в ответ начал бить хулигана скандинавскими палками и загнал его в ближайший магазин.

На место вызвали сотрудников частного охранного предприятия, они быстро скрутили нарушителя. По предварительной информации, он был под действием наркотических веществ.