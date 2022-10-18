Берлускони рассказал, как помирился с Путиным, и предостерёг от мировой войны

Вступление Украины в Североатлантический альянс спровоцирует мировую войну. Соответствующее заявление сделал бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.

"Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережёт нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в альянс, эта война станет войной мировой", — приводит агентство La Presse его слова.

Берлускони также заявил, что восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, они даже обменялись подарками. По словам 86-летнего итальянского политика, российский лидер прислал ему на день рождения (29 сентября) "20 бутылок водки и очень милое письмо". Берлускони ответил Путину бутылками вина "Ламбруско" и таким же добрым посланием.