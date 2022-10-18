В Погранкомитете Белоруссии заявили об опасной ситуации на границе с Украиной

Границу Украины и Белоруссии со стороны Незалежной охраняют люди без опознавательных знаков. Ситуацию на этом направлении председатель белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо назвал напряжённой.

"С той стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона. Другие, мы даже не понимаем кто, потому что ходят без опознавательных знаков. Естественно, напряжённость есть, есть опасность. Чем больше людей на границе, не специалистов, тем больше возможность для конфликтов", — передаёт слова Лаппо БелТА.

Он также рассказал, что с недавних пор вооружённые люди перестали пускать жителей ближайших украинских деревень на территорию Белоруссии за грибами и ягодами. Хотя раньше это была обычная практика.

"Если честно сказать, посмотришь на этих людей, когда ребёнок пятилетний идёт собирать эту ягоду или женщина, которой 82 года, для них это единственное средство существования, конечно, жалко людей", — сказал Лаппо.

Глава погранкомитета добавил, что с начала года белорусские пограничники зафиксировали на польском и прибалтийском направлениях более двух тысяч попыток вытеснить беженцев на территорию Белоруссии. Такие попытки до сих пор фиксируют ежедневно. А на латвийском и литовском направлениях было около тысячи подобных случаев.