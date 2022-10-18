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18 октября, 15:56

"Сибирского медведя" из ММА задержали по подозрению в краже 2 млн рублей у спортклуба

В Петербурге по подозрению в краже 2 млн рублей задержан экс-боец ММА Комкин

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого заподозрили в хищении почти двух миллионов рублей у спортклуба. По данным источника "Фонтанки", подозреваемый — экс-боец MMA Денис Комкин по прозвищу Сибирский медведь. Как рассказали в региональном главке МВД, 6 октября в полицию поступило сообщение, что с лицевого счёта спортивного учреждения было похищено 1,8 миллиона рублей.

Задержание экс-бойца MMA Дениса Комкина, которого подозревают в краже почти двух миллионов рублей. Видео © VK / ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска главка по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 40-летний неработающий мужчина", — говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков у Комкина было обнаружено и изъято шесть мобильных телефонов и 112 банковских карт. По предварительной информации, он причастен к незаконному обналичиванию денег, в том числе похищенных со счёта спортклуба. Полицейские также опубликовали кадры задержания экс-бойца. По факту кражи заведено уголовное дело, в настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников задержанного.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Петербурге правоохранители задержали вооружённого мужчину, разгуливавшего возле Армянской церкви на Невском. При себе у него обнаружили, предположительно, огнестрельное оружие и ножи.

Обложка ©

VK / ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Наталья Исакова

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