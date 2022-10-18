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18 октября, 15:51

Дерматовенеролог рассказала, как спасти волосы от выпадения. Главное — не слушать блогеров

Эксперт Соколова призвала не слушать блогеров, рассказывающих о борьбе с выпадением волос

Не стоит слушать некомпетентных блогеров, которые рассказывают, как бороться с выпадением волос, лучше проконсультироваться со специалистом. Такой призыв в беседе с РИАМО озвучила врач-дерматовенеролог, косметолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Юлия Соколова. Эксперт отметила, что неправильные рекомендации могут привести к серьёзным последствиям, например невосприимчивости к лечению и бесплодию.

"К сожалению, очень много факторов влияет на выпадение волос. Именно поэтому необходим достаточно подробный сбор анамнеза и, как правило, назначение анализов крови, чтобы выявить ключевые причины, влияющие на цикл роста волоса", — подчеркнула Соколова.

Также врач напомнила, какие средства помогают противостоять выпадению волос. В частности, к ним относятся маски, лосьоны и шампуни. Кроме того, специалист отметила, что в клиниках пациенту могут назначить уход с физиовоздействием и лечебными составами, в том числе инъекции.

В домашних условиях эффективно втирание крупной морской соли, перцовых настоек и никотиновой кислоты. Однако без учёта чувствительности такое лечение может навредить человеку, в частности, закончиться контактным дерматитом.

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Ранее диетолог Гинзбург заявил, что мёд может навредить целостности волос. Вредны и изделия из мяса глубокой переработки, к которым относятся колбаса, сосиски и сардельки.

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Shutterstock

Никита Осипов
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