Лукашенко в беседе с Дугиным вспомнил о хихикающих в России "либерастах"

России и Белоруссии необходимо держаться друг возле друга. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским философом и политологом Александром Дугиным в Минске.

"Когда-то, я помню, грубо скажу: хихикали в России некоторые, как я их называю, либерасты. Когда я сказал, что придёт время, когда нам с [президентом РФ Владимиром] Путиным придётся стоять спиной к спине и отстреливаться. <...> Мы это сегодня и видим", — приводит БелТА слова Лукашенко.

Именно поэтому, по словам белорусского лидера, Минску и Москве следует держаться вместе и избегать соревнований. Лукашенко также выразил уверенность в том, что Дугин сделает правильные выводы о сложившейся ситуации.