Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре этого года опустилась на Лондонской бирже ICE ниже 90 долларов за баррель. По данным торгов, это произошло впервые с 4 октября.
По состоянию на 18:10 мск стоимость Brent понизилась до 89,13 доллара за баррель, а минутами ранее она опускалась ниже 89 долларов. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре текущего года подешевел до 83,53 доллара за баррель.
А ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
Shutterstock