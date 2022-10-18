Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре этого года опустилась на Лондонской бирже ICE ниже 90 долларов за баррель. По данным торгов, это произошло впервые с 4 октября.

По состоянию на 18:10 мск стоимость Brent понизилась до 89,13 доллара за баррель, а минутами ранее она опускалась ниже 89 долларов. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре текущего года подешевел до 83,53 доллара за баррель.