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18 октября, 15:11

Лайф публикует видео с последствиями обстрела ВСУ брянского посёлка

ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Инцидент произошёл несколько минут назад. В распоряжении Лайфа также появилось видео с места происшествия — на кадрах разрушенный полыхающий дом.

Последствия обстрела ВСУ посёлка Белая Берёзка в Брянской области. Видео © LIFE

Информацию об обстреле и попадании снаряда в жилой дом подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительной информации, пострадавших нет.

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А ранее сегодня обстрелам подверглись Белгородская и Курская области. Так, ВСУ нанесли удар по территории железнодорожной станции в одном из белгородских сёл, есть пострадавший. Ещё под обстрелом оказались несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа, в результате также есть пострадавший, повреждены ЛЭП. В Курской области ВСУ вели обстрел Тёткина и Попово-Лежачей.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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