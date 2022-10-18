Лайф публикует видео с последствиями обстрела ВСУ брянского посёлка
ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Инцидент произошёл несколько минут назад. В распоряжении Лайфа также появилось видео с места происшествия — на кадрах разрушенный полыхающий дом.
Последствия обстрела ВСУ посёлка Белая Берёзка в Брянской области. Видео © LIFE
Информацию об обстреле и попадании снаряда в жилой дом подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительной информации, пострадавших нет.
А ранее сегодня обстрелам подверглись Белгородская и Курская области. Так, ВСУ нанесли удар по территории железнодорожной станции в одном из белгородских сёл, есть пострадавший. Ещё под обстрелом оказались несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа, в результате также есть пострадавший, повреждены ЛЭП. В Курской области ВСУ вели обстрел Тёткина и Попово-Лежачей.
LIFE