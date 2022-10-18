В Белгородской области псих отправился на границу с Украиной, но подорвался на мине

В Белгородской области местный житель погиб, предварительно, подорвавшись на мине. Мужчина получил критические ранения, в результате чего умер, сообщил Лайфу источник.

Инцидент произошёл вблизи посёлка Красное. Безработный 31-летний местный житель направился из дома в сторону границы с Украиной. Вскоре его тело было обнаружено с многочисленными ранениями.

Как утверждает наш источник, погибший состоял на учёте у психиатра. На его странице в социальной сети присутствуют различные изображения с нацистской символикой. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.