В Белгородской области псих отправился на границу с Украиной, но подорвался на мине
Психбольной житель Белгородской области умер, подорвавшись на мине
В Белгородской области местный житель погиб, предварительно, подорвавшись на мине. Мужчина получил критические ранения, в результате чего умер, сообщил Лайфу источник.
Инцидент произошёл вблизи посёлка Красное. Безработный 31-летний местный житель направился из дома в сторону границы с Украиной. Вскоре его тело было обнаружено с многочисленными ранениями.
Как утверждает наш источник, погибший состоял на учёте у психиатра. На его странице в социальной сети присутствуют различные изображения с нацистской символикой. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Ранее сегодня сообщалось, что житель Белгородского района пострадал в результате обстрела территории железнодорожной станции в одном из сёл. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, движение поездов было вынужденно приостановлено, аварийные бригады уже устраняют последствия.
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