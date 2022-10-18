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18 октября, 14:59

В Белгородской области псих отправился на границу с Украиной, но подорвался на мине

Психбольной житель Белгородской области умер, подорвавшись на мине

В Белгородской области местный житель погиб, предварительно, подорвавшись на мине. Мужчина получил критические ранения, в результате чего умер, сообщил Лайфу источник.

Инцидент произошёл вблизи посёлка Красное. Безработный 31-летний местный житель направился из дома в сторону границы с Украиной. Вскоре его тело было обнаружено с многочисленными ранениями.

Как утверждает наш источник, погибший состоял на учёте у психиатра. На его странице в социальной сети присутствуют различные изображения с нацистской символикой. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Житель Белгородской области лишился ступни, подорвавшись на мине

Житель Белгородской области лишился ступни, подорвавшись на мине

Ранее сегодня сообщалось, что житель Белгородского района пострадал в результате обстрела территории железнодорожной станции в одном из сёл. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, движение поездов было вынужденно приостановлено, аварийные бригады уже устраняют последствия.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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