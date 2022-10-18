Суд обязал Facebook выплатить тренеру Хохлову 65 млн рублей и разблокировать его фамилию

Суд обязал Facebook* выплатить бывшему футболисту Дмитрию Хохлову 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии. Об этом сообщает РИА "Новости".

64 млн взысканы в качестве вреда имени и один миллион — за моральный вред. Разблокировать все упоминания его фамилии соцсеть обязана в течение месяца.

Напомним: тренер Дмитрий Хохлов осенью 2021 года подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокировала его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев.