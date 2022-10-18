НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 14:53

Суд обязал Facebook выплатить тренеру Хохлову 65 млн рублей и разблокировать его фамилию

<p>Дмитрий Хохлов. Обложка © <a href="https://rotor-vlg.com/news/80/5972/?sphrase_id=1390" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Ротор"</p>

Дмитрий Хохлов. Обложка © Сайт ФК "Ротор"

Суд обязал Facebook* выплатить бывшему футболисту Дмитрию Хохлову 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии. Об этом сообщает РИА "Новости".

64 млн взысканы в качестве вреда имени и один миллион — за моральный вред. Разблокировать все упоминания его фамилии соцсеть обязана в течение месяца.

Напомним: тренер Дмитрий Хохлов осенью 2021 года подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокировала его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев.

"Нас это не касается": Экс-игрок "Динамо" Хохлов заявил, что будет продолжать судиться с Facebook

"Нас это не касается": Экс-игрок "Динамо" Хохлов заявил, что будет продолжать судиться с Facebook

* Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров