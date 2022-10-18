Насыщенное окрашивание бровей и чёткие линии назвали антитрендом сезона

В этом сезоне перестали быть модными насыщенное окрашивание и чёткие линии бровей. Об этом рассказала бровист и креативный директор студий Brow Up! Анна Байгильдина в беседе с "Газетой.ru".

Сегодня на смену европейскому и скандинавскому типам бровей приходит восточный. Следовательно, подчеркнула эксперт, главные антитренды последних нескольких сезонов — излишняя яркость и броскость. Байгильдина отметила, что нужно сохранять естественную форму бровей с лёгкой небрежностью, а также отдавать предпочтение натуральным оттенкам, которые темнее корней волос на 1–2 тона.

"Хочется обратить внимание на процедуру лёгкого осветления бровей, которая создаёт эффект выгоревших волосков, как будто после проведённого лета под лучами калифорнийского солнца", — заключила бровист.