Клип Shaman на песню "Вызов" набрал свыше миллиона просмотров на YouTube за три дня

Клип на новую песню "Вызов" российского певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman, набрал свыше миллиона просмотров на YouTube за три дня.

"Родные, я написал эту песню специально для нового шоу "Вызов" на [телеканале] ТНТ. Это мой первый опыт работы в качестве автора саундтрека для ТВ", — отметил артист в сообщении к видео, текст которого приводит газета "Петербургский дневник".

Пользователи восторженно встретили данную композицию. Так, некоторые написали, что в песне чувствуется сильная энергетика, которая даже доводит до мурашек. По их мнению, исполнитель на данный момент является единственным мотиватором для россиян. А другие поклонники подчеркнули мощный голос молодого певца и заявили, что каждую его новую работу хочется слушать бесконечно.