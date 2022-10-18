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18 октября, 14:36

МЧС Кубани: Число пострадавших при авиакрушении Су-34 в Ейске выросло до 26

Количество пострадавших после падения самолёта во дворе жилого дома в Ейске выросло до 26. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Краснодарского края, ещё семь человек обратились за помощью к врачам после пожара.

Трое пострадавших находятся на амбулаторном лечении, сообщил собеседник РИА "Новости".

Количество погибших при авиакатастрофе в Ейске увеличилось до 14

Количество погибших при авиакатастрофе в Ейске увеличилось до 14

Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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Телеграм-канал Вениамина Кондратьева

Артур Лапсаков

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