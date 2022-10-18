Над позициями украинских войск на Авдеевском направлении поднимается огромный столб дыма. Его наблюдают жители Донецка и ближайших населённых пунктов.

Над позициями украинских войск на Авдеевском направлении поднимается огромный столб дыма. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"В стороне Авдеевки сильный пожар. Наши куда-то мощно попали", — сообщает в телеграм-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Стоит отметить, что в Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов украинских войск в Донбассе. Именно оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк и другие населённые пункты Донецкой Народной Республики.