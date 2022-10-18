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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 14:25
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Над позициями ВСУ на Авдеевском направлении заметили столб дыма

Над позициями ВСУ на Авдеевском направлении поднимается огромный чёрный столб дыма

Над позициями украинских войск на Авдеевском направлении поднимается огромный столб дыма. Его наблюдают жители Донецка и ближайших населённых пунктов.

Над позициями украинских войск на Авдеевском направлении поднимается огромный столб дыма. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"В стороне Авдеевки сильный пожар. Наши куда-то мощно попали", — сообщает в телеграм-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Стоит отметить, что в Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов украинских войск в Донбассе. Именно оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк и другие населённые пункты Донецкой Народной Республики.

В ООН признали факты преступлений ВСУ против российских военнопленных
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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.

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Telegram / Репортёр Руденко V

Наталья Исакова
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