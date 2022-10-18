Белорусским магазинам запретили разрезать тушки птиц для продажи частями

Власти Белоруссии объявили о запрете разрезать тушки птиц в розничной продаже. Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики в телеграм-канале.

Указывается, что данное ведомство и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии провели встречу с руководителями птицефабрик и торговых сетей. Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подчеркнул, что все участники рынка должны обеспечить потребителей разнообразной и доступной по цене продукцией, включая мясо кур, поэтому производители и торговля должны наладить совместную работу.

"Участники совещания обсудили требования по ценообразованию на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки, а также введённый запрет разделки тушек на части в магазинах. В торговых объектах будут реализовываться части тушки птицы, произведённые птицефабриками", — говорится в сообщении.

Такая мера была объявлена из-за попытки продавцов обойти указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о запрете роста цен. Причём лидер республики сам заметил уловку. Дело в том, что тушки птицы поступали в магазины целыми, там их разрезали, а потом продавали половинки дороже. В результате в ситуацию вмешался МАРТ и запретил устанавливать цену других частей тушки выше стоимости тушки, увеличенной на 10%.