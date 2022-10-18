Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в Петербурге в ближайшие три месяца

Цены на жильё в Санкт-Петербурге в ближайшие три месяца расти не будут. Об этом заявил генеральный директор агентства по недвижимости Максим Ельцов. По его словам, люди стали реже брать кредиты на покупку квартир из-за повышенных ставок. В результате спрос на приобретение жилища стал слабым.

"В ближайшей перспективе, в два-три месяца, не очень верю, что цена даже останется на прежнем уровне. Скорее всего, она будет даже проседать, но плавно", — отметил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом эксперт добавил, что стоимость жилья через несколько лет может увеличиться из-за инфляции. В таком случае в выигрыше останутся те, кто брал квартиры в кредит, пояснил специалист. Ельцов также порекомендовал улучшать свои активы и менять объекты до приобретения более продаваемого. Он убеждён, что в будущем их цена может вырасти.

"Если у вас есть живой покупатель с деньгами, с ипотекой на имеющийся у вас объект недвижимости — это прекрасный шанс посмотреть на рынок, здорово поторговаться и купить то, что вам действительно надо", — подчеркнул Ельцов, добавив, что принимать решение о покупке недвижимости нужно обдуманно.