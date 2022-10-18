Россиянка из Германии Алёна Дирксен пожаловалась, что злоумышленники взломали её социальные сети и сфабриковали видео, где она якобы призывает Россию ударить по Дрездену в тот момент, когда там проходит митинг в поддержку Украины. Женщина считает, что этот инцидент связан с травлей, которая продолжается с марта этого года.

Россиянка с вирусного видео о призывах бомбить Дрезден заявила, что стала жертвой укропатриотов и монтажа. Видео © Telegram/SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Дирксен родилась в Таганроге, но уже 20 лет проживает в Саксонии. Там семь лет назад она основала ресторан "Родина" и повесила на его входе российский флаг. Причём до марта 2022 года заведение никому не мешало, но потом женщина столкнулась с агрессией, ненавистью и угрозами в адрес её самой, её семьи и ресторана. Злоумышленники говорили, что найдут Алёну, угрожали, что отрежут конечности и кинут в Эльбу, ребёнка женщины убьют, а заведение подожгут. Прислали сообщение и матери Дирксен с призывом готовиться к смерти дочери.

"То, что произошло 10 октября 2022 года, просто перешло все границы. У меня взломали все соцсети. Было сфабрикованное — фальшивое — видео, на котором якобы я призываю к террористическим атакам на Дрезден", — добавила она.

При этом президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей сообщил, что обращение от россиянки поступило в организацию 13 октября. В письме Дирксен просит защитить её от преследования и травли со стороны украинских СМИ, жителей Незалежной и беженцев, находящихся в Германии. Мурей подчеркнул: женщина предоставила информацию и доказательства, что все её аккаунты в соцсетях были взломаны, как и электронная почта. Центр уже занимается данным делом, аудиозапись с якобы голосом Дирксен отправлена на экспертизу.

"В руки злоумышленников попала личная переписка, аудио- и видеофайлы, которые хранились на серверах электронной почты и социальных сетей", — сказал правозащитник.