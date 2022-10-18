Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины грядущей зимой

Продолжительный конфликт на Украине и энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, станут причинами гражданской войны в Европе. Таким неутешительным прогнозом поделился политический обозреватель The American Conservative (ТАС) Ласло Бернат Веспреми. В своей колонке он пришёл к выводу, что беспорядки и гражданские столкновения в европейских странах практически неизбежны.

"Даже развитые страны Европы этой зимой окажутся во власти риска гражданской войны или как минимум уличных протестов и демонстраций из-за высоких цен на энергоносители", — рассуждает автор.

В статье он приводит мнение ещё одного публициста, исследователя гражданских настроений из Британии Джона Локленда, который опасается, что в зимние месяцы ситуация в Европе будет развиваться слишком непредсказуемо.

"Если будут перебои с электричеством, если люди будут мёрзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, последствия даже сложно прогнозировать", — осторожно высказался он.