Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины грядущей зимой
TAC: Из-за украинского конфликта и энергокризиса в Европе вырос риск гражданской войны
Продолжительный конфликт на Украине и энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, станут причинами гражданской войны в Европе. Таким неутешительным прогнозом поделился политический обозреватель The American Conservative (ТАС) Ласло Бернат Веспреми. В своей колонке он пришёл к выводу, что беспорядки и гражданские столкновения в европейских странах практически неизбежны.
"Даже развитые страны Европы этой зимой окажутся во власти риска гражданской войны или как минимум уличных протестов и демонстраций из-за высоких цен на энергоносители", — рассуждает автор.
В статье он приводит мнение ещё одного публициста, исследователя гражданских настроений из Британии Джона Локленда, который опасается, что в зимние месяцы ситуация в Европе будет развиваться слишком непредсказуемо.
"Если будут перебои с электричеством, если люди будут мёрзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, последствия даже сложно прогнозировать", — осторожно высказался он.
Ранее агентство Bloomberg писало, что США неизбежно проиграют одновременную войну с Россией, Китаем и Ираном. По мнению обозревателя агентства, сейчас власти США должны сосредоточиться на создании стратегии, которая позволит не допустить возникновения нескольких конфликтных ситуаций в одно время.
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