Министр обороны Британии Уоллес отправился в США, чтобы обсудить помощь Украине
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес вылетел в США с ранее не объявленным визитом, во время поездки он намерен обсудить помощь Украине. Об этом сообщает газета Telegraph.
"США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы Минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки [Украины]", — приводятся в публикации слова представителя офиса британского премьера.
В то же время все вопросы о каких-либо заявлениях по выделению новой военной техники остались без ответа.
Ранее Лайф рассказывал, что Великобритания отправит Украине ракеты средней дальности AMRAAM, предназначенные для зенитных ракетных комплексов NASAMS американского производства.
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