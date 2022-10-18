Министр обороны Британии Уоллес отправился в США, чтобы обсудить помощь Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес вылетел в США с ранее не объявленным визитом, во время поездки он намерен обсудить помощь Украине. Об этом сообщает газета Telegraph.

"США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы Минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки [Украины]", — приводятся в публикации слова представителя офиса британского премьера.

В то же время все вопросы о каких-либо заявлениях по выделению новой военной техники остались без ответа.