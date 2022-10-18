Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом

Европейская комиссия (ЕК) призвала обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки. Эта инициатива была предложена в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает пресс-служба ЕК.

"ЕК предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с ЧП, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию", — указано в заявлении.

В документе также говорится, что "обязательство по обеспечению солидарности" будет распространяться на неподключённые страны с объектами СПГ при условии, что голубое топливо может транспортироваться в государство-член, где оно необходимо.