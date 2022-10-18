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18 октября, 14:13

Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом

Европейская комиссия (ЕК) призвала обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки. Эта инициатива была предложена в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает пресс-служба ЕК.

"ЕК предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с ЧП, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию", — указано в заявлении.

В документе также говорится, что "обязательство по обеспечению солидарности" будет распространяться на неподключённые страны с объектами СПГ при условии, что голубое топливо может транспортироваться в государство-член, где оно необходимо.

Из-за опасений и разногласий Евросоюз отложил введение потолка цен на газ

Из-за опасений и разногласий Евросоюз отложил введение потолка цен на газ

А ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что потолок цен — это серьёзное нарушение условий действующих контрактов. Он добавил, что в случае его введения компания может прекратить поставки газа.

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Pixnio

Наталья Исакова

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