В Польше отказались от идеи возобновления импорта угля из России

Польша не рассматривает возможность возобновления импорта угля из России. Об этом заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва, отвечающая за вопросы энергетики.

"Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования РФ, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу", — сказала она в эфире радио Zet.