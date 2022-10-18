В Польше отказались от идеи возобновления импорта угля из России
Польша не рассматривает возможность возобновления импорта угля из России. Об этом заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва, отвечающая за вопросы энергетики.
"Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования РФ, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу", — сказала она в эфире радио Zet.
По словам министра, закупки угля из РФ будут снижать безопасность Польши. Москва добавила, что любая поддержка РФ противоречит безопасности страны.
Как писал Лайф, ещё в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении эмбарго на поставки угля из России. А в конце мая в стране ограничили продажу угля, чтобы "обеспечить топливом на следующий отопительный сезон как можно большее количество клиентов". Бывший министр экономики республики Януш Пехоциньский считает, что из-за этих мер зимой полякам придётся платить огромные деньги за отопление.
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