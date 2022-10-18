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18 октября, 14:33

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Госдума приняла два закона, направленных на поддержку мобилизованных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ позволяет дать возможность призванным ИП, являющимся единственными участниками ООО, оформлять кредитные каникулы. Также он предусматривает продление их срока на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.

Кроме того, во втором и третьем чтениях был принят закон, благодаря которому призванные в рамках частичной мобилизации индивидуальные предприниматели и юридические лица могут передавать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

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Ранее депутат Андрей Исаев заявил, что "Единая Россия" поможет женщинам и жёнам мобилизованных в трудоустройстве. Курировать данный проект будет член нижней палаты парламента Татьяна Дьяконова.

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Сайт Госдумы

Артур Лапсаков

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