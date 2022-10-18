Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 17:33

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Госдума приняла два закона, направленных на поддержку мобилизованных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ позволяет дать возможность призванным ИП, являющимся единственными участниками ООО, оформлять кредитные каникулы. Также он предусматривает продление их срока на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.

Кроме того, во втором и третьем чтениях был принят закон, благодаря которому призванные в рамках частичной мобилизации индивидуальные предприниматели и юридические лица могут передавать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Кабмин смягчил обязательные требования для компаний, чьи сотрудники были призваны
Кабмин смягчил обязательные требования для компаний, чьи сотрудники были призваны

Ранее депутат Андрей Исаев заявил, что "Единая Россия" поможет женщинам и жёнам мобилизованных в трудоустройстве. Курировать данный проект будет член нижней палаты парламента Татьяна Дьяконова.

BannerImage

Сайт Госдумы

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Частичная мобилизация
  • Бизнес
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar