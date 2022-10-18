В Киото хранитель культурного наследия протаранил старейший в Японии туалет

Сотрудник Ассоциации сохранения наследия Киото случайно протаранил на автомобиле старейший туалет Японии, построенный сотни лет назад. Он расположен в дзенском монастыре Тофуку-дзи. Это случилось, когда он ехал задним ходом и случайно нажал на газ.

В результате инцидента повреждена дверь и внутренние колонны, сообщает SoraNews24. По данным издания, 30-летний мужчина сразу после случившегося позвонил в полицию. Обошлось без пострадавших — в монастыре никого не было. Сам водитель тоже избежал травм. Директор исследовательского института храма Тосио Исикава предположил, что последствия столкновения устранят к Новому году.

Туалет, о котором идёт речь, построили в монастыре примерно в 1333–1568 годах. Это просторное помещение с сотней отверстий в полу на одинаковом расстоянии друг от друга. Сейчас туалет закрыт для посещения и является объектом культурного наследия Японии.