В Венгрии из-за экономии закроют на зиму крупнейший отель страны

На зиму в Венгрии закроется крупнейший в стране отель Danubius Hotel Hungariа. Такое решение принято в целях экономии трат на отопление и электроэнергию.

"Отель будет временно закрыт с 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023-го. Эффективно эксплуатировать гостиницу на 499 номеров в зимний сезон при текущих прогнозах загрузки будет сложно", — передаёт портал Turismus со ссылкой на руководство отеля.

Гостей, которые ранее забронировали номера в Danubius Hotel Hungariа, распределят в другие отели сети.