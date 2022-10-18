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18 октября, 14:41

В Венгрии из-за экономии закроют на зиму крупнейший отель страны

На зиму в Венгрии закроется крупнейший в стране отель Danubius Hotel Hungariа. Такое решение принято в целях экономии трат на отопление и электроэнергию.

"Отель будет временно закрыт с 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023-го. Эффективно эксплуатировать гостиницу на 499 номеров в зимний сезон при текущих прогнозах загрузки будет сложно", передаёт портал Turismus со ссылкой на руководство отеля.

Гостей, которые ранее забронировали номера в Danubius Hotel Hungariа, распределят в другие отели сети.

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Ранее Лайф сообщал о том, что отели в Германии требуют с отдыхающих доплату за электроэнергию и отопление, чтобы покрыть свои увеличившиеся расходы на коммунальные платежи.

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Wilipedia / Tristan Surtel

Илья Суриков

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