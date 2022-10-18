Haaretz: Израиль отказал Украине в разговоре министров обороны

Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом сообщает газета Haaretz.

По данным издания, Незалежная инициировала подготовку к этому разговору ещё несколько дней назад. Однако накануне израильская сторона ответила отказом. Как отмечает газета, Киев долгое время пытался скоординировать усилия в сфере безопасности с Израилем, а в ходе диалога представители Украины хотели обсудить тему военного сотрудничества стран.