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18 октября, 14:40

Haaretz: Израиль отказал Украине в разговоре министров обороны

Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом сообщает газета Haaretz.

По данным издания, Незалежная инициировала подготовку к этому разговору ещё несколько дней назад. Однако накануне израильская сторона ответила отказом. Как отмечает газета, Киев долгое время пытался скоординировать усилия в сфере безопасности с Израилем, а в ходе диалога представители Украины хотели обсудить тему военного сотрудничества стран.

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Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт".

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Getty Images / Amir Levy

Варвара Романова

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