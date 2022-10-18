Haaretz: Израиль отказал Украине в разговоре министров обороны
Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом сообщает газета Haaretz.
По данным издания, Незалежная инициировала подготовку к этому разговору ещё несколько дней назад. Однако накануне израильская сторона ответила отказом. Как отмечает газета, Киев долгое время пытался скоординировать усилия в сфере безопасности с Израилем, а в ходе диалога представители Украины хотели обсудить тему военного сотрудничества стран.
Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт".
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