НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 15:03

Количество погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 15

Скончался пятнадцатый человек после авиакрушения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске. Об этом заявила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Речь о мужчине, который был госпитализирован с ожогами 80% тела.

"Пострадавший с ожогами скончался", — приводит её слова ТАСС.

Кадры пострадавшего дома в Ейске с дрона. Видео © LIFE

МЧС Кубани: Число пострадавших при авиакрушении Су-34 в Ейске выросло до 26

МЧС Кубани: Число пострадавших при авиакрушении Су-34 в Ейске выросло до 26

Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Обложка ©

Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров