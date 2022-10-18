Количество погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 15
Скончался пятнадцатый человек после авиакрушения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске. Об этом заявила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Речь о мужчине, который был госпитализирован с ожогами 80% тела.
"Пострадавший с ожогами скончался", — приводит её слова ТАСС.
Кадры пострадавшего дома в Ейске с дрона. Видео © LIFE
Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
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